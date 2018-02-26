Spor Toto 1´inci Lig 24´üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor´u konuk etti. B.B.Erzurumspor son dakikada Erhan Çelenk'in ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak rakibiyle puanını eşitledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada ceza sahası içerisinde Merte Nobre kafayla topu uygun durumda bulunan Gökhan Karadeniz'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci top kaleci Mert'te kaldı.

14. dakikada Scuk'un ara pasında topla buluşan Demba Savage'in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

36. dakikada Magaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir, topu ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan Karadeniz defansı geçtikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

75. dakikada Magaye'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Hakan topu güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada sağ kanattan Burhan'ın ortasında ceza sahası içinde Hakan Çelenk yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

STAT: Erzurum Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Şeker, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kağan Bingül

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Bekamenga), Metin Yüksel (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Erman Bulucu, Hakan Arslan, Scuk, Savage (Dk. 61 Burhan Eşer), Erhan Çelenk

ADANASPOR: Hayrullah, Gökhan Süzen, Berkan, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 70 Abdulaziz Solmaz), Foguinho (Dk. 73 Mustafa Sevgi), Renan Diniz, Didi, Koman, Bekir Yılmaz, Magaye, Bahattin Köse (Dk. 89 Emre Can Coşkun)

GOLLER: Dk. 63 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Erhan Çelenk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk.36 Bekir Yılmaz (Adanaspor)