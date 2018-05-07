Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) bir heyeti, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın diyalog sürecine resmi başvuru yapan Erzurum'da incelemelerini tamamladı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları (UNIVERSIADE) ve 2017 Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları Festivali'ne (EYOF) ev sahipliği yapan Erzurum'daki tesisleri gezen IOC Kıdemli Başdanışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz, Erzurum'dan ayrıldı.

IOC'in iki önemli isminin Erzurum'dan memnun ayrılması Türk heyetinin moralini yükseltirken, 2026 Kış Olimpiyatları için de umutları artırdı.

ERZURUM 2026'YA ADAY OLURSA EKSİKLER TAMAMLANACAK

Erzurum'daki spor tesislerini ve Kazım Karabekir Stadı'nı gezen IOC heyeti, uzun kulvar sürat pateni ve kızak pisti dışında Kış Olimpiyatları için Erzurum'da her türlü spor tesisinin mevcut olduğunu Türk heyetine iletti. Erzurum'un adaylığının kesinleşmesi durumunda, kızak pisti ve uzun mesafe sürat pateni salonu yapılacak.

Tesislerin incelemesinde IOC Kıdemli Başdanışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilgili sporların federasyon temsilcileri ve diğer yetkililer eşlik etti.