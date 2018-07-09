Erzurum’a bağlı Arıbahçe köyünde ikinci ayı saldırısı meydana geldi. Dağlık alanda hayvanlarını otlatmaya çıkan 2 köy sakini ayı saldırısına uğradı.
İHA'nın haberine göre, Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde ikinci ayı saldırısı meydana geldi. Köylülerden Taner ve Hamit Tosunoğlu, hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Dere kenarına su almaya giden Taner ve Hamit Tosunoğlu, ayı ile karşılaştı. Ayının üstlerine geldiği anda kendilerine yere atarak kurtulduklarını belirten Taner Tosunoğlu, “Ayı ile karşılaştık ve koşmadan yere uzanarak gitmesini bekledik. Öyle kurtulduk” dedi.
Ayının hayvanlarını da yediğini belirten Taner Tosunoğlu, “Bizim bu köyde durmamızın sebebi hayvancılıkla uğraşmak. Hayvanlarımızın yanına gidemiyoruz. Benim malımı ayı yedi. Bundan birkaç gün önce ayı saldırısı sonucu akrabamızı kaybettik. Vurmak yasak, para cezası kesiyorlar. Bugün halkımız arazisini, çayırını, tarlasını sulamaya gidemiyor. Önceden 3-5 taneydi, şimdi 50-60 tane. Biz dereden su almaya gittik. Suyun yanında gittiğimiz de kayanın arasından ayı çıktı. Amcamın oğlu Hamit bana dedi ki kaç ayı. Kafamı çevirdim ki kayanın üstün de ayı. Ayı tekti biz 3 kişiydik. Kaçmaya çalışırken yere yattık o esnada başka ayı bağırınca onun sesine gitti. Öyle kurtulduk” diye konuştu.
"KÖY HALKI OLARAK TEDİRGİNİZ"
Çoban ve ailesinin orada kalmasından tedirgin olduğunu ifade eden Tosunoğlu, “Akşam yatamıyorlar. Malını veremiyor. Sulağa götüremiyor. Ayının evi yeri deniliyor o zaman biz bu köyde yaşamayalım. Bugün dağa gidip su aldım. Tedirgin olarak çalışıyoruz. Daha önceden olmuş bu ayı saldırıları ben hatırlamıyorum. Akşam insanlar suya bile gidemiyor. İnsan olsa ettiğinde yeter ölüyorum dersin vurmaz ama bu hayvan. Onun bir pençesi öldürüyor” dedi.
"2 KİŞİ DAĞDA NÖBETTE"
Köy sakinlerinden Abdullah Bostancı, ayı saldırılarından sonra gece rahat uyuyamadıklarını belirterek, “Rüyama geliyor saldırma anları korkuyoruz. Önceden köye kadar indikleri oldu. Peteklere geliyor. Hayvanların yanına geliyor, onlara saldırıyor. Şimdi hayvan sahipleri hayvanlara saldırı olmasın diye 2 kişi gidip gece nöbet tutuyorlar” açıklamalarında bulundu.
Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu ayının saldırısına uğramış ayı ile birlikte kayalıklardan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.
Köy sakinleri aynı olayın tekrarlanmaması için yetkililerden yardım istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.