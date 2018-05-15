Erzurum’da çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği belirtilen bir kişi, dört kişi tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen ve çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği belirtilen bir kişi önce tartıştığı bir kişinin saldırısına uğradı. Daha sonra araya vatandaşların girmesiyle durum sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada olaya karışan üç kişi daha tekme tokatlı saldırıda bulundu. Linç edilmek istenen genç adam, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarıldı. Tekme tokat saldırıda bulunan dört kişi olay yerinden uzaklaştı. Dayak yiyen şahıs da bir süre bekleyip kendini toparladıktan sonra yoluna devam etti.

Olayla ilgili davacı, şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

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