STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Erkan Özdamar xxx, Engin Erdem xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx
ERZURUMSPOR BB: Kaya xx, Mehmet Ozan xx (Stephane Acka dk. 46 xx), Kubilay xx (Taylan dk. 62 xx), Murat xx (Burhan dk. 74 , Abdulkadir xx, Mert Nobre xxx, Tolga xx, Gökhan xx, Boubacar Mansaly xx, Lokman xx, Erhan xxx
YEDEKLER: Ahmet, Muammer, Haris Harba, Jasmin Scuk
TD: Osman Özköylü
TİRE 1922: Fatih xx, Ufuk xx, Furkan xx, Nihat xx, Sefa xx (Sergen dk. 78 x), Gökhan, Orkun xx, Kemal xx (Tolunay dk. 71 x), Mümin Talip xx, Güner xx (Mümin Aysever dk. 46 xx), Veysel xx
YEDEKLER: Faik, Hasan, Yunus, Cemal,
TD: Nihat Balan
GOLLER: Lokman (dk. 5), Abdulkadir (dk. 78) (Bş. Bld. Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Gökhan (Tire 1922), Mehmet Ozan ((Bş. Bld. Erzurumspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
5. dakikada Gökhan'ın sol kanattan caza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Lokman kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Mansaly'in ara pasıyla topla buluşan Mert Nobre'nin ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Fatih topu kornere çeldi.
61. dakikada Sefa'nın ortasında ceza sahasında Nihat'ın şutunda top top direğe çarparak auta çıktı.
65. dakikada Mert Nobre orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Murat'ın şutunda kaleci Fatih meşin yuvarlağa sahip oldu.
78. dakikada Mert Nobre'nin ara pasıyla topla buluşan Abdulkadir düzgün bir vuruşla topu kaleci Fatih'in sağından ağlara gönderdi. 2-0
- Erzurumspor BB: 2 - Tire 1922: 0 | MAÇ SONUCU
- ziraat türkiye kupası
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