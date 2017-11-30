Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı izle - Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek 5. tura yükselen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçtan tur için avantajlı sonuçla dönmeye çalışacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3. turda Altay, 4. turda ise Tire 1922'yi eleyerek, Trabzonspor ile eşleşti.

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ERZURUMSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 2 (10', 27' Rodallega)

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Kazım Karabekir

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 17.30

YAYIN: A Spor

SAKATLAR: Jose Sosa, Uğur Demirok (Trabzonspor)

ERZURUMSPOR: Hakan, Acka, Ozan, Trtovac, Hakan Arslan, Kubilay, Abdülkadir Özdemir, Mansaly, Burhan Eşer, Harba, Hamza Younes

YEDEKLER: Kaya, Tolga, Lokman, Murat, Gökhan, Muammer, Taylan, Erhan, Mehmet, Nobre

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

TRABZONSPOR: Esteban, Kamil Ahmet, Hubocan, Mustafa, Mas, Olcay, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Bero, Kucka, Rodallega

YEDEKLER: Arda, Uğurcan, Durica, Pereira, Abdurrahim, Bongonda, Castillo, Onazi, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen, 21 kişilik kadroda yer almadı.