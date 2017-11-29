Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur bütün heyecanı ile devam ediyor. Mehmet Altıparmak yönetimindeki Erzurumspor, evinde Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, CANLI hangi kanalda? İşte detaylar...

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR

TFF 1.Lig'de mücadele eden Erzurumspor, evinde Süper Lig takımı Trabzonspor'u misafir edecek. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan Erzurumspor - Trabzonspor maçı 30 Kasım (yarın) Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakemlik görevini Mustafa Öğretmenoğlu üstlenirken, yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı olarak A Spor kanalından yayınlanacak.

Erzurumspor ve Trabzonspor ilk defa karşılaşacaklar.

Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Erzurumspor takımında en golcü durumunda attıkları 1'er gollerle Lokman Gör ve Abdulkadir Özdemir bulunuyor.

Trabzonspor takımında en golcü durumunda attıkları 2'şer golle Dame N'Doye ve Hugo Rodallega bulunuyor.

Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek 5. tura yükselen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçtan tur için avantajlı sonuçla dönmeye çalışacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3. turda Altay, 4. turda ise Tire 1922'yi eleyerek, Trabzonspor ile eşleşti.

Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Uğur Demirok'un sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen, 21 kişilik kadroda yer almadı. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan'ın 3 maçlık cezası ise bitti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yarınki müsabakada, ligde fazla forma giyme şansı bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor.

EN GOLCÜLER

BB Erzurumspor: Lokman Gör (1), Abdulkadir Özdemir (1)

Trabzonspor: Dame N'Doye (2), Hugo Rodallega (2), Theo Bongonda (1)

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