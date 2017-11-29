Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur bütün heyecanı ile devam ediyor. Mehmet Altıparmak yönetimindeki Erzurumspor, evinde Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, CANLI hangi kanalda? İşte detaylar...
TFF 1.Lig'de mücadele eden Erzurumspor, evinde Süper Lig takımı Trabzonspor'u misafir edecek. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan Erzurumspor - Trabzonspor maçı 30 Kasım (yarın) Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakemlik görevini Mustafa Öğretmenoğlu üstlenirken, yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı olarak A Spor kanalından yayınlanacak.
Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek 5. tura yükselen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçtan tur için avantajlı sonuçla dönmeye çalışacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3. turda Altay, 4. turda ise Tire 1922'yi eleyerek, Trabzonspor ile eşleşti.
Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Uğur Demirok'un sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen, 21 kişilik kadroda yer almadı. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan'ın 3 maçlık cezası ise bitti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yarınki müsabakada, ligde fazla forma giyme şansı bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor.
BB Erzurumspor: Lokman Gör (1), Abdulkadir Özdemir (1)
Trabzonspor: Dame N'Doye (2), Hugo Rodallega (2), Theo Bongonda (1)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.