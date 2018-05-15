ES Setif - MC Alger karşılaşma önü

ES Setif ve MC Alger, 15 Mayıs 2018 Salı günü CAF Şampiyonlar Ligi Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. ES Setif son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. MC Alger, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 426 kodlu maçta; İddaa oynayanlar ES Setif kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, MC Alger sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

ES Setif son hafta oynanan CS Constantine maçında 1-0 kazandı.

MC Alger ise USM Alger maçında 2-2 berabere kaldı.