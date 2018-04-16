Moskova merkezli radyo istasyonu Govorit Mosvka'ya göre, Esad'ın iki oğlu 13 yaşındaki Kerim ve 16 yaşındaki Hafız ile 14 yaşındaki kızı Zeyn, Artek'te zaman geçirdiler. Kampın direktörü Aleksey Kasprzhak, basında çıkan haberleri doğruladı. "Evet, buradalardı. Sıradan çocuklar gibi burada kaldılar. Böyle bir aile ismine sahip çocuklarımız vardı. Babasının kim olduğunu bilmiyordum" dedi.

Kurallara göre, çocuklar kampta yılda sadece bir dönem geçirebilir ve Esad'ın çocukları için istisna yapılmaz. Kapmın yönetici, çocukların İngilizce ve Arapça konuştuğunu söyledi. "Bence burada olmaktan hoşlanıyorlar" dedi. "İyi hatırlıyorum, sporu seviyorlar." şeklinde konuştu.

Esad'ın çocuklarının 2017 yılında Artek'te tatil yapmasıyla ilgili bilgi veren ilk kişi Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma üyesi Dimitri Sablin'di.

Beşar Esad ile Rus parlamenterler arasındaki bir toplantıda, Esad'ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarılırken, Rus kaynaklar, Esad'ın ailesinin Rusya'ya yerleştiği iddiasında bulundu.

Sablin, Rus haber ajansı RIA'nın da paylaştığı, Suriye Devlet Başkanı'nın 11 Nisan'da Suriye'ye gelen Rus parlamenterlerle yaptığı toplantı bilgisini de paylaşmıştı.

Sablin, Esad'ın "Çocuklarım geçen sene Artek'i ziyaret etti. Bu geziden sonra Rusya'yı daha iyi anlamaya başladılar." sözünü de paylaştı.

2015 yılında 90. yılını kutlayan ve Mart 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesi sırasında Rusya tarafından ele geçirilen Sovyetler Birliği'ndeki çocuklar için bir zamanlar rüya yeri olan Artek, Karadeniz'de Kırım yarımadasındaki Hurzuf kasabasında bulunuyor.

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