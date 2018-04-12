ABD ve Batılı müttefikleri, hafta sonunda muhaliflerin elindeki Duma kentine yapılan ve kimyasal olduğu düşünülen

saldırının ardından Suriye'ye hava saldırısında bulunmayı değerlendiriyor.

Esad, Suriye devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, "Sahada kazanılan her zaferle birlikte, olayların seyrini değiştirmeye çabalayan bazı Batılı ülkelerin sesleri yükseliyor ve hareketleri artıyor. Bu sesler ve olası her türlü adım bölgedeki istikrarsızlığı artırmaktan başka hiçbir katkı sağlamayacak, uluslararası barış ve güvenliği tehdit edecek" dedi.

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