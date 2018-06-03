ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un buluşmasına sayılı günler kala Pyongyang'dan sürpriz bir haber geldi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın önümüzdeki günlerde Kuzey Kore'yi ziyaret ederek Kim Jong Un ile bir araya geleceği belirtildi. Ziyaretin tarihine ilişkin bir detay ise paylaşılmadı.

Suriye devlet medyası henüz ziyaretle ilgili bir açıklama yapmazken, ABD basını habere ilgi gösterdi. CNN International haberi 'İki diktatörün hikayesi' başlığıyla duyurdu.

Dünyanın tartıştığı iki liderin görüşmesi Pyongyang'da gerçekleşirse bu bir devlet başkanının Kuzey Kore başkentine gittiği ilk ziyaret olacak.

Esad-Kim zirvesi, Kuzey Kore'nin diplomasi atağının da önemli bir parçası olabilir. Zira Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde Güney Kore lideri Moon ile bir araya gelmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ziyaret etmiş ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Pyongyang'da ağırlamıştı.

KCNA'nın haberinde Esad ile Kim'in görüşmesi öncesinde, Suriye'de bulunan Kuzey Kore büyükelçisinin Esad'a güven mektubu verdiği belirtildi. Habere göre Esad görüşmeyle ilgili olarak, "Dünya Kore yarımadasında, Kim Jong Un'un seçkin siyasi kapasitesi ve bilge liderliğiyle gelen dikkate değer gelişmelerden memnuniyet duyuyor. Onun son zaferi kazanacağından ve iki Kore'yi yeniden birleşmesini gerçekleştireceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

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