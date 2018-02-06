Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejimine bağlı Suriyeli bir komutan, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığını söyledi.

Reuters'a açıklama yapan komutan, konuşlandırmayı "herkese verilen bir mesaj" olarak niteleyerek "(Hava savunması) Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyorlar" dedi. Hava savunma unsurlarının Halep ve İdlib bölgelerinde militanlar tarafından cepheye götürüldüğünü söyledi.

Esad rejimi, Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarına karşı yürüttüğü askeri harekatın başlamasından hemen önce Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.

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