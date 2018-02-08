ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan terör örgütüPYD/PKK’nın "karargahına" saldırdığını açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esad yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, içinde tank ve topların da bulunduğu yaklaşık 500 kişilik bir grubun SDG güçlerine saldırdığı belirtildi. Fırat Nehri’nin doğusunda gerçekleştiği ifade edilen çatışmada yaklaşık 100 rejim yanlısı savaşçının öldürüldüğü belirtilirken olay hakkında detay verilmedi.

AA'nın haberine göre açıklamada "Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.

Suriye, ABD'nin dün 'SDG karargahına saldıran Suriye hükümet güçlerini vurduk' açıklamasına yanıt verdi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyonun Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye hükümet güçlerini vurduğu ve bunun 'teröre destek girişimi' olduğu belirtildi.

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