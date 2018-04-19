Dört ABD'li yetkilinin Reuters'e ifade ettikleri bu görüş, ABD'de Donald Trump yönetiminin Cumartesi günü Suriye kimyasal silah tesislerine yapılan füze saldırısının Esad'ın bu yeteneğine yıkıcı bir darbe vurduğu yolundaki ifadeleriyle çelişiyor.

Üç Batılı ülke Suriye'nin kimyasal silah programında hedef alınan üç tesisi vurmuşlardı. Bunların en önemlisi Berze'de bulunan Araştırma ve Geliştirme Merkezi adlı tesis. ABD istihbaratına göre burası kimyasal ve biyolojik savaş teknolojilerinin üretim ve deney merkezi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, eldeki istihbarata göre Esad'ın kimyasal silah ve hazırlayıcı malzeme stoklarını, vurulan üç hedeften başka yerlerde tuttuğunu gösterdiğini söylediler.

ABD ve diğer müttefik istihbarat raporlarına göre bu stoklar, "canlı kalkan" olarak nitelenen okullar ve sivil

apartman dairelerindeki konutlarda muhafaza ediliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, füzelerin ancak sınırlı bir tahribat yaptığı iddialarının sorulması üzerine, operasyonun amacının "Suriye hükümetini sorumlu tutmak, imkanlarını köreltmek, gelecekte kimyasal silah kullanmaktan caydırmak", ancak bunu yaparken de "sivil can kaybının en azda tutulmasını sağlamak olduğunu" söylemişti.

Suriye ve Rusya, 7 Nisan günü Duma kasabasına yapılan saldırı sırasında zehirli gaz kullanıldığı iddialarını

reddediyorlar.

Bu saldırı sonunda isyancıların başkent Şam yakınında elinde kalan son bölge olan Duma hükümet güçlerinin eline geçmişti.

ABD'li yetkililer yaptıkları değerlendirmelere göre kimyasal silahların büyük bölümünün hedefler dışındaki yerlerde saklandığını söylüyorlar ve kimyasal silah progamının basit, ancak Esad'ın amaçları için yeterli olduğu görüşündeler.

Örneğin 7 Nisan'da kullanıldığı düşünülen klor gazının kolayca sağlanabilen ve yine kolayca silaha dönüştürülebilen bir sanayi kimyasalı olduğu belirtiliyor.

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