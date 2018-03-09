Esad rejimi Doğu Guta'yı fiilen ikiye böldü!

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, abluka altında tuttukları Doğu Guta'yı yoğun ateş desteğiyle fiilen ikiye ayırdı.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlatmıştı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Doğu Guta'nın iki yakasını birleştiren, Misraba beldesinden Haresta ilçesine ulaşan 1 kilometrelik koridoru yoğun ateş altına alarak, Doğu Guta bölgesini fiilen ikiye ayırdı.

Doğu Guta'da çatışmalar sürüyor. Muhalifler, rejimin saldırılarına vur-kaç taktiği ile güçlü şekilde karşılık veriyor.

DOĞU GUTA'DAKİ İNSANİ KRİZ

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

18 GÜNDE ÖLÜ SAYISI 881'İ AŞTI

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu önceki gün, rejiminin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Son 18 günde Doğu Guta'da ölen sivillerin sayısı 881'i aştı.

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