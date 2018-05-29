Esad rejiminden anayasa komitesi için ilk adım!

Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye hükümetinin, ülkede yeni bir anayasa yapılması için oluşturulacak anayasa komitesi için kendi aday listesini dün BM'ye verdiğini söyledi.

Suriye anayasasını yeniden yazacak olan komitenin kurulmasına Ocak ayında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye barış konferansında karar verilmişti. Komiteye kimlerin seçileceğine de Mistura karar verecek. De Mistura'nın sözcüsü Reem İsmail, BM'nin isim listesini dikkatlice incelediğini söylemekle yetindi.

De Mistura, hükümet destekçileri, muhalefet ve bağımsızlar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 kişi seçeceğini söyledi. Ana muhalefet müzakere grubu, komitenin BM himayesinde oluşturulması koşuluyla işbirliği yapmayı kabul etti. Hükümet ilk başta planı kabul etmiş, ancak daha sonra reddetmişti.

Hükümetin BM'ye isim listesi sunması, Beşar Esad ile en büyük destekçisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bu ay yapılan görüşmeden sonra gerçekleşti. Rusya ve ABD'nin daimi üyeleri olduğu BM Güvenlik Konseyi, yeni bir anayasa, yeni seçimler ve yönetimin reformuna ilişkin bir anlaşma yapılması için de Mistura'yı görevlendirdi.

Ancak çoğu Cenevre'de yapılan dokuz tur müzakere, yüz binlerce insanın ölümüne yol açan ve milyonlarca insanı evlerinden eden yedi yıllık çatışmayı sona erdirmek için, savaşan tarafları bir araya getirmeyi başaramadı.

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