Esad rejimine ait iki üs vuruldu! Onlarca ölü ve yaralı var...

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi. Hama'nın yanı sıra Halep'te de Esad rejimine ait bir askeri üssün vurulduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre, patlamalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, askeri üslerin 'düşman' füzelerle vurulduğu belirtildi.

Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi.

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

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