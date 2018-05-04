Esbjerg - FC Roskilde maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Esbjerg, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü FC Roskilde takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. 52 puanlı Esbjerg 2. sırada bulunuyor, FC Roskilde 35 puana sahip ve 9. sırada. Esbjerg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Roskilde son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 285. İddaa'da Esbjerg kazanır 0.00, berabere biter 0.00, FC Roskilde kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Esbjerg son haftadaki Brabrand müsabasında 4-0 kazandı.

FC Roskilde, Thisted karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Esbjerg, 30 gol attı ve 24 gol yedi.

FC Roskilde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. FC Roskilde, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.