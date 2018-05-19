Esbjerg - Herfolge Koge rakamlar

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Esbjerg, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Herfolge Koge takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:45. 59 puanlı Esbjerg 2. sırada bulunuyor, Herfolge Koge 51 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Esbjerg, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Herfolge Koge, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 363 kodlu maçı oynayanlar; Esbjerg galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Herfolge Koge galibiyet oranı 3.00. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Esbjerg son hafta oynanan Brabrand maçında 4-0 kazandı.

Herfolge Koge, LFA karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Esbjerg, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 25 gol yedi.

Herfolge Koge, dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Herfolge Koge 19 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.