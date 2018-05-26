Esbjerg - Silkeborg maçı heyecanı

Danimarka Süperlig Play Out 3.Tur maçında Esbjerg ile Silkeborg, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Esbjerg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Silkeborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 286 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Esbjerg kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Silkeborg sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Esbjerg önceki hafta Randers FC mücadelesinde 0-2 kazandı.

Silkeborg ise Lyngby maçında 1-1 berabere kaldı.