Esenler'de Barış Ekmeği Festivali

Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ kapsamında Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye’den 45 çocuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin’e ‘Barış Ekmeği’ verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Vali Şahin, “Değişik ülkelerden çocukları bir araya gelerek buradan dostluk ve kardeşlik içinde ayrılacaklar” dedi. Festival kapsamında çocuklar 5 gün daha İstanbul’da misafir edilecek.

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