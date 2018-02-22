Esenler'de kanalizasyon kazısı yapan bir işçi göçük altında kaldı. Çevrede bulunan diğer işçiler tarafından kurtarılan işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay Esenler Tuna mahallesi 721 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Kaya isimli bir işçi sokak üzerinde kanalizasyon kazısı yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Toprak yığınlarının arasında kalan talihsiz işçinin yardımına sokaktaki bina inşaatında çalışan işçiler koştu. Hüseyin Kaya'yı bulunduğu yerden büyük çaba harcayan işçiler bu arada durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine de bildirdi.

Yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan Hüseyin Kaya olay yerine gelen ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Kaya'yı kurtaran işçiler, " arkadaşımız aniden göçüğün altında kaldı bizde hemen geldik ve bulunduğu yerden çıkarttık" dedi.

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