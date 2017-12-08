Esenler'de maskeli saldırganlar bir kahvehaneyi bastı. Masaları dağıtan ve içeride bulunan vatandaşlara sopa ve bıçaklarla saldıran saldırganları vatandaşlar sandalyeyle kovaladı. Saldırganlar kaçarken de rastgele ateş açtı. Olayda bir kişi yaralanırken, yaşananlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Esenler'de geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ellerinde silah, bıçak ve sopa olan saldırganlar bir kahvehaneyi bastı. İçeride oyun oynayan vatandaşların masalarını deviren ve saldıran şahıslara vatandaşlar sandalye fırlatarak karşı koydu. Beklemedikleri bir tepki ile karşılaşan saldırganlar neye uğradıklarına şaşırarak kaçmaya başladı. Ancak vatandaşlar saldırganları kahvehanenin dışındaki sokağa kadar kovaladı. Bu sırada saldırganlardan biri elinde bulunan silah ile rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu bir vatandaş elinden yaralanırken, sokakta bulunan araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Yaşanan bu anlar ise kahvehanede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"İÇERİSİ ÇOK KALABALIKTI"

Görüntülerde yüzleri maskeli ellerinde silah, bıçak ve sopa olan bir grup kahvehaneye giriyor. Bu sırada oyun oynayan vatandaşların masalarına vuran ve deviren saldırganlar vatandaşlara saldırıyor. Ancak tam o esnada içeride bulunan vatandaşlar da ellerine geçirdikleri sandalyeleri saldırganlara fırlatmaya başlıyor. Neye uğradığını şaşıran saldırganlar kaçmaya başlıyor ve vatandaşlarda dışarıya kadar kovalıyor. Bu esnada bir saldırgan silahını çekerek vatandaşların olduğu alana rastgele ateş açıyor.

Kahvehane sahibi Mehmet C. yaşanan olaya bir anlam veremediklerini ve saldırganları daha önceden tanımadıklarını belirterek, "Pazar günü çalışırken yüzleri maskeli sekiz kişi geldiler masaları devirdiler ve kapının önünde bulunan araçlara ateş açtılar. İçeri girdiklerinde 'Kimse kıpırdamasın' dediler ve küfür etmeye başladılar. Bu sırada içeride bulunan herkes sandalyesini fırlatmaya başladı. Olayda bir arkadaşımız da elinden yaralandı. İçerisi çok kalabalıktı daha büyük olay da olabilirdi. Biz yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.