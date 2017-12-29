Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.

KUYUMCU DA HAYATINI KAYBETTİ

Esenler'de soygun sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan kuyumcu da hayatını kaybetti.



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