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Esenler'de flaş olay: Kuyumcu soygunu sırasında çatışma

Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma! 2 ölü

Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

29.12.2017 - 11:45 | Güncelleme: DHA

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.

KUYUMCU DA HAYATINI KAYBETTİ

Esenler'de soygun sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan kuyumcu da hayatını kaybetti.
 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 14 dakika önce
    Allah rahmet eylesin eyüp Sedat Koçer abimiz
  • Misafir 22 dakika önce
    Artık bu tür silahlı eylemcilere yönelik doğrudan vur kararı verilmeli güvenlik güçlerine aksi halde bu tür silahlı yorgun,işyerlerine baskın ve katliamların önüne geçilmeyecek.Bu sefer vatandaş silaha sarılıp sokağa dökülecek.
  • Misafir 2 saat önce
    ulke maşallah teksas gibi.
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