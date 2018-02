Esenyurt'ta 2016 yılının Mart ayında zorla öpmek istediği 28 yaşındaki E.O. tarafından dili koparılan tutuksuz sanık 19 yaşındaki M.O. "Nitelikli cinsel saldırı"suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunmasını yaptı.



İlk kez hakim karşısına çıkan üniversite öğrencisi M.O. "Şikayetçi E.O.'yu kız arkadaşım zannettim. Gözlerini kapatarak ona sürpriz yapmak istedim ve dudağından öptüm. 5-10 saniye geçtikten sonra benim dilimi ısırdı. Dilimi ısırdığında bir parça koptu ve bir miktar kan fışkırdı. Atletimde kan olmuştu.O acıyla gözlerinden elimi çektim. Onun olmadığını fark edince de oradan kaçarak uzaklaştım" dedi.



Sanık M.O. şikayetçinin saçlarını kız arkadaşına benzettiğini söylemesi üzerine söz alan şikayetçi E.O. da "Hava soğuk olduğu için o gün kafamda bandana ve boynumda da atkı vardı. Saçlarım topluydu ve görünmüyordu. Saçlarımı görmesi imkansız. Ayrıca beyefendi kapşonluydu. Kimse gecenin saat 22.00'nda o şekilde sevgilisine sürpriz yapmaz" diyerek tepki gösterdi.



TUTUKSUZ SANIK DURUŞMAYA KATILDI



DHA'nın haberine göre, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada tutuksuz sanık M.O. ve şikayetçi E.O. ile taraf avukatları hazır bulundu. Olaydan 2 yıl sonra duruşma salonunda ifade veren sanık M.O., şikayetçiyle duruşmada ilk kez yüz yüze geldi. Mahkeme Başkanı Nedim Akalın, sanık M.O. hakkında hazırlanan iddianameyi okudu ve sanık M.O.'dan savunmasını yapmasını istedi. Geçen celse gelmediği için hakkında zorla getirme kararı bulunan sanık M.O. kimlik tespitinde bekar olduğunu ve üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.



SANIK : KIZ ARKADAŞIM ZANNETİM DUDAĞINDAN ÖPTÜM



Sanık M.O. olay günü Esenyurt Meydan durağında indiğini ve şikayetçi E.O.'yu kız arkadaşı zannettiğini belirterek, "Gözlerini kapatarak ona sürpriz yapmak istedim ve dudağından öptüm. 5-10 saniye geçtikten sonra benim dilimi ısırdı. O acıyla gözlerinden elimi çektim. Onun olmadığını fark edince de oradan kaçarak uzaklaştım. Aileme de durumu ifade ettim. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gittim. Öğrenciyim, tedavim halen devam etmektedir. Ben hanımefendiden özür diliyorum. Çünkü herhangi bir art niyetim yoktu suçlamaları kabul etmiyorum. Göğüslerine ve bacaklarının arasına dokunmadım. Ben o acı ile oradan uzaklaştım. Kız arkadaşımın fotoğrafını da isterseniz size gösterebilirim. Suçsuzum beraatime karar verilsin" dedi.



OLAY YERİNİN NE KADAR KALABALIK OLDUĞUNA DAİR KEŞİF YAPILMASI TALEP EDİLDİ



Sanık avukatı Etem Kağan Çelik, "Müvekkilin, kız arkadaşının fotoğrafına bakıldığında şikayetçi E.O.'ya benzediği açıktır. Şikayetçinin anlattığı gibi cinsel saldırının devam etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendisi şu anda öğrencidir. Tedavisi devam etmektedir. Şikayetçiden şu an da huzurda özür dilemiştir. Suç işleme kastı yoktur. Biz olay yerinin ne kadar kalabalık olduğuna dair keşif yapılmasını ayrıca şikayetçinin çenesinin uyuşuk olduğunu beyan etmesi neden ile de bu hususta uzman bilirkişi raporu aldırılamasını talep ediyoruz. Kişide yanılma vardır. Suç işleme kastı yoktur, sanığın beraatine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.



"DİLİMİ ISIRDIĞINDA BİR PARÇA KOPTU"



Şikayetçi E.O.'nun avukatı Zehra Şahin Yeşil de "Müvekkilim oradan uzaklaşmaya çalıştığında üzerinde kan olması sebebiyle civardakiler polis çağırmıştır. Sanığın bahsettiği süre daha uzun olabilir mi? Sanık neden müvekkillimin ailesine para teklif etmiştir?" sorularının sanık M.O.'ya sorulmasını istedi.



Sanık M.O da "Dilimi ısırdığında bir parça koptu ve bir miktar kan fışkırdı. Atletimde kan olmuştu. Öpme olayı 5-10 saniyeden fazla sürmedi. Ben kesinlikle şikayetçinin ailesine para teklif etmedim" diye cevap verdi.



SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ



Avukat Zehra Şahin Yeşil, "Müvekkilimin neyini kız arkadaşınıza benzettiniz?" şeklindeki sorusuna sanık M.O., "Saçlarını benzettim" diye cevap verdi. Bunun üzerine Avukat Zehra Şahin Yeşil de, "Olay 15 Mart'ta gerçekleşmiştir. Kış günü Esenyurt gibi bir yerde hava soğuktur. Olay günü müvekkilin saçları açık değildir. Kış olması nedeniyle kafasında bandana ve atkısı vardı. Saçları açık değildi. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.



ŞİKAYETÇİ: SAÇLARIM TOPLUYDU VE GÖRÜNMÜYORDU



Söz alan şikayetçi E.O. da "Hava soğuk olduğu için o gün kafamda bandana ve boynumda da atkı vardı. Boğazlı bir kabanım vardı. Bandanam ve atkım nedeniyle saçlarımın o sarkan şekilde olması mümkün değildir. Saçlarım topluydu ve görünmüyordu. Saçlarımı görmesi imkansız. Ayrıca beyefendi kapşonluydu. Kimse gecenin saat 22.00'da o şekilde sevgilisine sürpriz yapmaz" ifadelerini kullandı.



KIZ ARKADAŞININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ



Mahkeme Başkanını Akalın'ın sorması üzerine sanık M.O. da duruşmada kız arkadaşının fotoğrafını cep telefonundan açarak gösterdi.



Sanık avukatı Ethem Kağan Çelik de "Sanki Alaska'dan bahsediyorlar, bahsettikleri yer İstanbul'un bir ilçesi olan Esenyurttur. Abartıldığı gibi bir durum yok. Olay 15 Mart'ta gerçekleşiyor ve ilk baharın başlangıcıdır. Şu an Şubat ayındayız ve ben bu şekilde giyindim. Abartıldığı gibi o kadar sıkı giyilecek bir hava yoktur. O günkü meteroloji raporunu istiyoruz" diye konuştu.



KIZ ARKADAŞI BİR SONRAKİ DURUŞMADA HAZIR EDİLECEK



Sanık M.O.'nun tutuklanma talebini reddeden mahkeme heyeti sanık M.O.'nun kız arkadaşının duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Diğer talepleri de reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Esenyurt'ta 14 Mart 2016 tarihinde şikayetçi E.O. Cumhuriyet Meydanı alt geçiciden bulunan otobüs durağında indi ve meydana çıkmak için merdivenlere yöneldi. Bu sırada M.O., arkadan yaklaşarak E.O.'nun gözlerini elleriyle kapattı ardından öpmek istedi. Bu sırada E.O. , M.O.'nun dilini ısırarak kopardı. Bir süre daha da tacizine devam eden M.O. ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli M.O. emniyetteki ifadesinde şikayetçi E.O.'yu kız arkadaşına benzettiğini, sürpriz yapmak amacı ile arkasından yaklaşarak gözlerini kapattığını belirterek, atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Şüpheli M.O.'nun şüphelinin cinsel davranışlarla müşteki E.O.'nun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği belirten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, M.O. hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istedi.



GÖREVSİZLİK KARARIYLA BAKIRKÖY AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ



Büyükçekmece 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi de iki duruşma yapıldı, sanık duruşmalara katılmadı. Şikayetçi avukatın da talebini karara bağlayan mahkeme, görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme gerekçeli kararında,M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı suç tipine uyma ihtimalinin bulunduğu, eylemin nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmadığı yolunda delilleri takdir ve tartışmanın ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirtti. M.O. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak hapis cezası isteniyor.

