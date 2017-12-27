Esenyurt'ta, alt geçitte bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın, duruşmaya gelmemesi üzerine zorla getirilmesine karar verildi.
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Sanık avukatı Ethem Kağan Çelik, kanser tedavisi gören müvekkili M.O'nun PET çekilmesi nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi. Müşteki E.O'nin avukatı Zehra Şahin de sanığın baştan beri kaçtığını savunarak, "Her duruşmada sanık tarafı yeni gerekçeler sunarak davanın ertelenmesine neden olmaktadır. Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istiyoruz. Davadan vazgeçilmesi için de müvekkilimin dayısı aracılığıyla para teklif edilmiştir." dedi.
Çağrılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen sanığın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta müşteki E.O'nun 14 Mart 2016'da alt geçitte bulunan otobüs durağında indiği, merdivenlere yöneldiği sırada sanık M.O'nun müştekiyi öpmeye çalıştığı ve müştekinin ani bir refleksle şüphelinin dilini ısırdığı, sanığın müştekiyi taciz ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlatılıyor.
İddianamede, sanık M.O'nun "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Yargılamanın yapıldığı Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş, mahkemenin kararında, M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı olma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.
Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.