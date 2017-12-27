Esenyurt'ta, alt geçitte bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın, duruşmaya gelmemesi üzerine zorla getirilmesine karar verildi.



Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Sanık avukatı Ethem Kağan Çelik, kanser tedavisi gören müvekkili M.O'nun PET çekilmesi nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi. Müşteki E.O'nin avukatı Zehra Şahin de sanığın baştan beri kaçtığını savunarak, "Her duruşmada sanık tarafı yeni gerekçeler sunarak davanın ertelenmesine neden olmaktadır. Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istiyoruz. Davadan vazgeçilmesi için de müvekkilimin dayısı aracılığıyla para teklif edilmiştir." dedi.



Çağrılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen sanığın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta müşteki E.O'nun 14 Mart 2016'da alt geçitte bulunan otobüs durağında indiği, merdivenlere yöneldiği sırada sanık M.O'nun müştekiyi öpmeye çalıştığı ve müştekinin ani bir refleksle şüphelinin dilini ısırdığı, sanığın müştekiyi taciz ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlatılıyor.



İddianamede, sanık M.O'nun "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Yargılamanın yapıldığı Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş, mahkemenin kararında, M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı olma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.



Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor.

Esenyurt

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