Esenyurt'ta hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrildi.



DHA'nın haberine göre kaza saat 11.00 sıralarında Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 KDN 68 plakalı hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildi. Aşırı yük nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada TIR sürücüsü yara almadan araçtan çıktı. Orta refüje devrilen TIR nedeniyle bulvarın bir şeridi trafiğe kapatıldı. TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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