Esenyurt’ta bir AVM önünden gelen çağrı üzerine müşterileri alan UBER aracının etrafını taksiciler sardı. Sürücü, kendisini tehdit ederek aracına vurduğunu iddia ettiği şahıslardan şikayetçi oldu. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt’ta bir AVM’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, uygulamada üzerinden çağrı alan UBER sürücüsü Ersen A. aracıyla AVM’nin önüne geldi.



İHA'nın haberine göre, burada müşterileri aracına alan sürücü, gitmek istedi. Ancak sürücünün aracının önünü bir anda taksiciler kesti.



O ANLAR KAMERADA



Taksicilerin önünü kesmesi üzerine sürücü yolculara ve kendine zarar gelmemesi için aracın kapılarını kilitleyerek, onların gitmesini bekledi. O esnada taksiciler ise araca zarar vererek sürücüyü tehdit etti. O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olayın ardından AVM’nin önünden ayrılan sürücü yolcuları bıraktıktan sonra polis merkezine giderek olay hakkında şikayetçi oldu.



Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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