Esenyurt Belediyesi tarafından Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi Okulu’na yaptırılan asansör, engelli öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, derse girebilmek için arkadaşlarının kucağında zorlu bir yolculuk yapmak zorunda olan gençler, asansörle derslerine destek almadan katılabilecek olmanın sevincini yaşadı. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da okulu ziyaret ederek engelli öğrencilerin sevincini paylaştı. Eğitim alırken yaşadıkları zorlukların artık en aza indiğini belirten engelli öğrenciler, duygularını şöyle ifade etti: “Üst kata çıkamıyorduk. Derslerimize gidemiyorduk. Arkadaşlarımızdan, müdürümüzden, belediye başkanımızdan Allah razı olsun.”

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