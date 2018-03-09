Esenyurt'ta 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın tüm mahalleyi sokağa dökerken, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

İHA'nın haberine göre oangın, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın asansör boşluğundaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine ihbar üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yan binanın çatı katına da sıçramasıyla daha da büyürken kısa sürede vatandaşlar binaları boşalttı. Tüm mahalleyi sokağa döken olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Yaşanan anlar ise bir vatandaş anlattı.

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