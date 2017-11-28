Esenyurt'ta derede yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Esenyurt'ta bir dereye atılmış yeni doğmuş cesedi bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde lüks sitelerin arasında bulunan bir derede yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından dereye atılmış, yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Cesedi bulan işçiler polis ekiplerine haber verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken bebeği kimin dereye attığı araştırılıyor.

Esenyurt