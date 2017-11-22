Esenyurt'ta kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta, 2 gün önce oyun oynarken dengesini kaybederek düştüğü su kuyusundan itfaiye ekiplerince çıkarılan 8 yaşındaki Furkan Tibet, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, 2 gün önce Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede oyun oynayan 8 yaşındaki Furkan Tibet, dengesini kaybederek üstü açık olan su kuyusuna düşmüştü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla Tibet, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyudan çıkarılmıştı. Durumu ağır olan Tibet, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Tibet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tibet'ten geriye fotoğrafları kalırken, okulunda sınıf arkadaşları ise masasına çiçekler koydular.

Esenyurt