Esenyurt'ta 11 ay önce şüpheli 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'yı silahla öldüren polis memuru H.D.S.'ye 11 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda kovalamaca sonucunda yakalanan Topkara ile yanındaki arkadaşının herhangi bir direnişte bulunmadıkları ve sırtlarının polise dönük olduğu vurgulanarak "Bu çerçevede olayın ulaştığı bu halde sanığın silah kullanma yetkisi artık bulunmamaktadır" denildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Leyla Ünal'ın aktardığı bilgilere göre olay 16 Şubat 2017 günü Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre Ömer Barış Topkara ile arkadaşı bir hırsızlık olayına karıştı. Gözaltına alınan Topkara ve arkadaşı sağlık kontrolü için Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elleri birbirine kelepçelenmiş çocuklar bir anda kaçmaya başladı ve çocukları takip eden polis memuru H.D.S. hastane kapısında havaya doğru bir el ateş etti. Çocuklar, 150 metre sonra teslim olmak üzere durdu. Polis memuru H.D.S. buna rağmen Ömer Barış Topkara'nın omzuna elindeki silahla vurdu. Vurmanın etkisiyle ateş alan silah, Topkara'nın ölümüne neden oldu. Hakkında dava açılan ve Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanın sanık polis memuru H.D.S.'ye 27 Kasım 2016 günü "olası kastla öldürme suçundan" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü. Bir üye polise verilen cezaya, diğeri de indirim uygulanmasına muhalefet etti.



'SANIĞIN O ANDA SİLAH KULLANMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR'

Mahkeme heyeti polis memuru H.D.S.'ye verdiği cezanın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda olay anı için, sanığın kovalama sonucunda Topkara ile yanındaki arkadaşını yakaladığı ve polise karşı herhangi bir direniş gösterip, mukavemette bulunmadıkları belirtildi. Buna ek olarak kaçma fiilleri sona eren Topkara ve arkadaşının sırtı sanık polise dönük bir vaziyette durduğunun sabit olduğu vurgulanarak "Bu çerçevede olayın ulaştığı bu halde sanığın silah kullanma yetkisi artık bulunmamaktadır" denildi.



'PARMAĞI TETİK BÖLÜMÜNDE'

Ayrıca şüpheli polisin olay öncesi Topkara ve arkadaşını elindeki silahla takip ettiği, kaçma eylemini sonlandıran Topkara'nın yanına geldiğinde ise sağ işaret parmağı elindeki silahın tetik bölümünde iken, silahla maktulün omzuna vurduğu belirtildi. Bu nedenle eylem yönüyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan söz edilmesi mümkün olmadığından taksir ve bilinçli taksirin şartlarının oluşmadığı kaydedildi. Karar'da "Şüphelinin silah kullanma yetkisinin bu vurma eylemi öncesinde sona erdiği anlaşıldığından mümkün değildir. Şüphelinin suçun manevi unsuru yönüyle kasıtlı olarak maktulü öldürmek veya yaralamak gibi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Sanığın bu eylemi bir zor kullanma veya silah kullanma yetkisinin aşılması değil 5237 sayılı TCK'nın hayat veya vücut dokunulmazlığına yönelik bir etkili eylemdir. Çünkü somut olayda sanık polis memurunun silah kullanma yetkisi bulunmamaktadır" denildi.



Elinde silahla maktulün omzuna vurduğu esnada vurmanın etkisi ile sanığın tetiğe basması ile tabancanın ateş alması ve Topkara'nın ölmesi sonucunda sanık polisin yaralama kastıyla hareket etmediği kaydedildi. Kararda sanığın silah kullanmasını gerektirecek şartların oluşmadığı kaydedildi. Tüm bunlara rağmen maktulün başını hedef alacak şekilde omzuna vurduğunda silahın ateş alacağını ve şahsın bu eylem sonucu ölebileceğini açıkça öngörebilmesine karşın eylemine devam ettiği kaydedilerek olası kast ile hareket ederek eylemini tamamladığı sabit olduğu vurgulandı.

Esenyurt

Ömer Barış Topkara

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