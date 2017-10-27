Esenyurt'ta meydana gelen toprak kaymasında 20 bina hasar gördü

İHA'nın haberine göre, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde belediye tarafından yapımı süren Pazar alanı ve kapalı otopark inşaatında toprak kayması meydana geldi. Gece 01.00 sıralarında sağanak yağışında etkisiyle yumuşayan toprak büyük bir gürültüyle kaydı.
İnşaat alanı çevresinde oturan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar sokağa döküldü. Birçok ev zarar görürken binalar arasında 5-10 cm aralıklar ve sokak üzerinde yarıklar oluştu. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Binaları zarar gören vatandaşların evleri belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Kimi vatandaşlar yetkililerin gösterdiği yerlere yerleştirilirken, kimi vatandaşlarsa yakınlarının evlerine gitti.
DEPREM OLDU SANDILAR
Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle kayan toprak mahalle sakinlerini korkuttu. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı.
Yaşadığı bina zarar gören Döndü Gökdemir, "Bizim binalarımızda bir birinden ayrılmış durumda. Baya mağdur olanlar var. Burada da 3 bina boşaltıldı. Komşularımız hepsi dışlarda kaldılar" diye konuştu. Zarar gören 3 katlı binadaki eşyalarını boşaltan bir başka vatandaş ise " Kapalı pazarla otopark olacaktı. Yağmurdan önce yine tahliye etmişlerdi bizi çatlamıştı evlerimiz.Belediye'ye gittik tamam gidin mühürleri açın oturun. Sonra burası kaydı. Korktuk kaçtık. Evimizde çatladı" dedi. Yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getiren Bahattin Tavacı," Binamız zarar gördü, kapımız mühürlendi. Yer göstermiyorlar. Diyorlar otellere yerleştireceğiz. Otel de ne yapacağız? Kaç gün sürecek? Neler olacak bilmiyoruz. Eşyalarımızı aldık bekliyoruz. Mağduruz" şeklinde konuştu. Gidecek yerleri olmadığı için belediyenin gösterdiği otel yerleşeceklerini söyleyen aile ise " Gece yağmur yağınca burada kaymalar oldu. Çalışanlara söyledik aralara beton koydular. Bir şey olmaz dediler. Daha sonra da tamamen kaydı. Çok büyük gürültü oldu. Binamızda yoldan ayrıldı. Ailemizle perişan olduk. Dışarıda kaldık. Bizi otele yerleştirecekler şimdi ne kadar sürecek bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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