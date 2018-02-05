Esenyurt’da biri polis yelekli 3 kişi geldikleri bir market çalışanını kasadan uzaklaştırdıktan sonra paraları bir poşete doldurup daha sonra olay yerinden uzaklaştırlar. Bu anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.



HABERTURK.COM Whatsapp İhbar Hattı'na gönderilen görüntülerde, biri polis yelekli 3 kişi gittikleri markettin çalışanını kasadan uzaklaştırdıktan sonra paraları bir poşete doldurup olay yerinden uzaklaşıyor.



İşyeri civarındaki güvenlik kameraları araştırması da yapan ekipler, polis kıyafetli şahısların hangi araçla olay yerine geldiğini belirlemeye çalışıyor.

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