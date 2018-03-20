Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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