Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, küfürler ve tehditler savuran taksiciler titreyen UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya gondermemelerini yazmasını istedi. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

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