Esenyurt'taki kazada 2'nci Emrah Serbes olayı

Esenyurt'ta 66 yaşındaki Süleybe Mutlu´yu ezen, kaçmak isterken de çarptığı kişiyi yaralayan kişi yakalandı.

Ehliyeti olmadığı belirtilen 23 yaşındaki S.Ü. , polis tarafından yakalandı. S.Ü.'nün yerine suçu 29 yaşındaki D.B.'nin üstlendiği, ancak güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, aracı kullanan kişinin S.Ü olduğunu tespit ettiği öğrenildi.



DHA'nın haberine göre, Esenyurt'ta geçtiğimiz çarşamba akşamı aracıyla geri gelirken 66 yaşındaki Süleybe Mutlu'yu ezerek öldüren kişi, kaçarken de önüne çıkan bir kişiye çarpmıştı.