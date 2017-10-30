İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde (AVM) DEAŞ’lıların yakalandığı operasyonun ayrıntılarına, Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya ve Nihat Uludağ ulaştı. 27 Ekim akşamı saat 21.30’da itfaiyeye Esenyurt ve Arnavutköy’deki 2 dairede yangın başladığı ihbarı yapıldı. 2 adreste de bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve malzemeler bulunduğu belirlendi. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Esenyurt’taki evin çevresinden hızla uzaklaşan bir motosikletin Suriye’deki çatışma bölgeleri ile bağlantılı M.Ş.’ye ait olduğunu tespit etti. Arnavutköy’deki dairenin ise M.Ş. ile irtibatlı C.Y.’ye ait olduğu belirlendi.

M.Ş. ve C.Y. ile bağlantılı başka kişilerin de olduğu, bu kişilere ait bir otomobil ve motosikletin bulunduğu ortaya çıktı. 2’si kadın 4 kişiyi takip eden TEM ekipleri, şüphelilerin otomobili önceki gün Bayrampaşa’daki bir AVM’nin otoparkına bıraktıklarını görünce operasyon yaptı.

AVM’NIN EMANETİNDE BOMBA DÜZENEĞİ

Otomobilde parça tesirli bir bomba ile 67 kilogram patlama düzeneği bulundu. Motosiklette patlamaya hazır bomba düzeneği, AVM’nin emanet bölümünde ise 4 kutu içinde kurulu ve aynı kişiler tarafından bırakıldığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi. Ağırlıkları 3’er ve 4’er kilogram olan bomba düzeneklerinin çivi ve demir parçalarla güçlendirildiği ve ateşleme sisteminin de uzaktan kumanda yöntemiyle ayarlandığı belirlendi.

BAYRAMDA KAOS ÇIKARACAKLARDI

Teröristlerin DEAŞ yöneticilerinden aldıkları talimatlarla bombayı 3 farklı restorana koymak ve 29 Ekim’de kaos çıkarmak istedikleri bildirildi. M.Ş. ve C.Y.’nin yapmak istedikleri saldırının, DEAŞ’ın örgüt mensuplarına dağıttığı “Yalnız Kurt’un El Kitabı”ndaki talimatlarla örtüştüğü ileri sürüldü. Teröristlerin, kaldıkları evlerde aynı zamanda çıkan yangınları, evdeki bomba yapımında kullanılan malzemeleri yok etmek amacıyla çıkarttıkları öğrenildi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek operasyon hakkında bilgi aldı.