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Eser Yenenler, geçtiğimiz sene arkadaşı Murat Boz ile çapkınlık gecesinde yakalanmıştı. Bu olay o zamanlar sevgili olan Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrılmasına neden olmuştu. Eser Yenenler, şu sıralar aşk yaşadığı 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile evlilik kararı aldı.