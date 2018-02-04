Makaron'un haberine göre, seyirciler arasında Bursa’da oturan annesi Nurdan Yenenler, kardeşleri ve kuzenleri de vardı.



Anne Nurdan Yenenler, oğlunun özel hayatıyla ilgili, “Tek dileğim oğlumun mutlu olması. Torun hasretim tabii ki var” diye konuştu.

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