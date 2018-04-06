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Dila Tarkan, güzel haberi " Sana evet! Sahip olduğumuz her şeye evet! Ve geleceğimiz her şeye evet! Hayatımın geri kalanını seninle paylaşacağım için çok mutluyum. Seni çok seviyorum Yashyoss" notu ile duyurdu.