Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’in 24. haftasında Eskişehir Basket, evinde Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 76 - 72'lik skorla mağlup ederek 9 maç aranın ardından ikinci galibiyetini aldı.



Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Eskişehir Basket; Buğrahan, Baron, Caner, Duncan, Ayres; konuk ekip Demir İnşaat Büyükçekmece ise, Wright, Kairys, Walker, Stojanovski ve Robinson ilk 5’i ile başladı.



Karşılaşmaya Kairys’ın bulduğu sayılarla başlayan Büyükçekmece’ye Ayres’in sayılarıyla karşılık veren Eskişehir Basket, bulduğu isabetli dış atışlarla atışlarla hücumda etkili oldu ve ilk periyotu 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Eskişehir Basket, Buğrahan, Doğan Şenli ve Baron’un bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı 10 sayıya kadar çıkartsa da, Büyükçekmece Walker’ın önderliğinde bulduğu isabetli atışlarla farkı eritti. Eskişehir Basket, ribauntlarda rakibine karşı üstünlüğü ele alsa da iki takım da soyunma odasına 41-41’lik eşitlikte gitti.



Üçüncü çeyreğe iki takımda kontrollü başlarken, Wright’ın bulduğu dış isabetlerle öne geçen Büyükçekmece, Eskişehir Basket karşısında son 10 dakikaya 55-58 üstünlükle girdi. Karşılaşmanın son periyotuna Buğrahan ve Wright’ın karşılıklı basketleriyle başlanırken, Karşılaşmanın son periyotuna Buğrahan ve Wright’ın karşılıklı basketleriyle başlanırken, Eskişehir Basket Baron'ın bulduğu dış isabetleri ve savunmada gösterdiği dirençle sahadan 76 - 72'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

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