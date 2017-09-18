Eses'in cezası bitti, taraftar stada akın etti

TFF 1. Lig Play-off finalindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-kırmızılı ekip, iç sahadaki Elazığspor ve Denizlispor mücadelelerinde seyircisinden yoksun kalmıştı.

Eskişehirspor, 5. haftada oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasıyla, uzun süredir ayrı kaldığı taraftarına kavuştu. Maçtan saatler önce stadyuma gelen taraftarlar, kısa sürede tribünleri doldururken, coşkuyla desteklediği takım oyuncularını tek tek tribüne çağırdı. Ligde kötü günler geçiren Eskişehir temsilcisinde taraftarlar, maçın başından sonuna kadar hiç susmayarak takımlarına büyük destek verdi. Az sayıda Ümraniyespor taraftarı da karşılaşmayı takip etti.