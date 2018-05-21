Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiş, başkent Washington yakınlarında Maryland eyaletinde yer alan Walter Reed Askeri Tıp Merkezinde ameliyat olan Trump'ın hafta boyunca burada kalacağı ve bu süre içerisinde tedavisinin tamamlanacağı ifade edilmişti.

Melania Trump, hastanede 5 gün kaldıktan sonra Beyaz Saray'a döndü ve Başkan Trump eşinin hastaneden dönüşünü Twitter üzerinden duyurdu, ancak eşinin adını "Melania" yerine "Melanie" olarak yazdı. Tweet hızla silindi ve isim düzeltildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile evliliği sırasında ilişki yaşadığı iddiaları ABD basınında en çok konuşulan konulardan biri olurken, Başkan'ın eşi Melania Trump ile evliliğinde ise çatırdamalar olduğu konuşuluyor. Bazı zamanlar Trump çifti, protokol gereği basına poz vermeleri gerektiğinde dahi Melania Trump'ın soğuk tavırları ve eşinin elini tutmaktan kaçınmasıyla basına yansıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Beyaz Saray'da kendilerini büyük bir sıcaklıkla karşılayan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a dair izlenimlerini paylaştı. Brigitte Macron, bu zamana kadar söylenmemiş bir gözlemini de kamuoyuyla paylaşmış, "Melania Trump Beyaz Saray'dan dışarı adımını atamıyor. Hapis hayatında yaşar gibi. Her şeyin kararı verilmiş ve öyle yaşıyor. Güvenlik adeta nefes aldırmıyor. Hayatı sınırlandırılıyor. Benden çok daha sıkılmış vaziyette. Resmen hiçbir şey yapamıyor. Yaşadığı yerde cam bile açamıyor çünkü güvenlik hemen arıyor ve kapatmasını istiyor." şeklinde ifade etmişti.

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