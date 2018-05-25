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Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti

25.05.2018 - 23:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra evliliğini sorgulayan Kibariye, kızını alıp İzmir’de yaşayan annesinin yanına gitti

  • 1 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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    Kiboş bu kez coşturmuyor. 19 yıllık eşi Ali Küçükbalçık’ın borçları nedeniyle 3 milyon liralık takılarına haciz gelen Kibariye, eşinin Lübnanlı bir kadınla beraber olduğu iddiaları sonrası evi terk etti.

  • 2 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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    HT Magazin'de yer alan habere göre; eşinin Lübnanlı bir kadınla beraber olduğu iddia edilen Kibariye, kadının fotoğrafını görünce zoruna gittiğini söyleyerek boşanma sinyali verdi. 

  • 3 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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    Sanatçının bütün menajerlik, mali ve idari işlerinin kontrolünü verdiği eşi Ali Küçükbalçık’ın 10 milyon liraya yakın borç yaptığı iddia edildi.

  • 4 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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    Küçükbalçık hem borç hem de boşanma iddialarını reddetti.

  • 5 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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    Önceki gün kızını da alıp İzmir’de yaşayan annesi Makbule Tokmak’ın yanına giden sanatçı, boşanıp boşanmamaya burada karar verecek.

  • 6 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün aktardığına göre; Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, ünlü sanatçının 1979’da evlenip 1996’da ihanet sonucu boşandığı Tunay Ürek’le ayrılığı sırasında yaptığı, “Şofeer şofer” isyanıyla akıllara kazınmıştı. 

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  • 7 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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    Tokmak’ın kızgınlığını dile getirdiği anlar o dönem skeçlere de konu olmuştu.

  • 8 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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  • 11 Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı sevgilisi olduğu iddiasından sonra Kibariye annesinin evine gitti
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Yorumlar 1
  • Misafir 2 dakika önce
    adam paranın kurbanıı sucsuz
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