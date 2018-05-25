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Kiboş bu kez coşturmuyor. 19 yıllık eşi Ali Küçükbalçık’ın borçları nedeniyle 3 milyon liralık takılarına haciz gelen Kibariye, eşinin Lübnanlı bir kadınla beraber olduğu iddiaları sonrası evi terk etti.