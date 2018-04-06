İzmir’de yaşayan 26 yaşındaki Meryem Elmalı, oğlu Alparslan’a 7 aylık hamileyken hamburgere aşerdi. Piyasada katkısız hamburger bulamaması üzerine eşine kendi elleriyle hamburger yapan 32 yaşındaki Onur Elmalı, bir süre sonra kendi markasını kurarak katkısız hamburger ve sandviç yapmaya başladı. Elmalı'nın yaptığı ürünlerin lezzeti Amerika ve Katar’a kadar ulaştı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, İzmir'de yaşayan genç girişimci Onur Elmalı, hamile eşinin hamburger aşermesi üzerine katkısız ürün arayışına girdi. Piyasada katkı maddesiz ürün bulamadığını belirten Elmalı, sağlıklı hamburgerleri kendisi yapmaya karar verdi. Bir süre sonra hamburger ve sandviç üzerine dükkan açmak için kolları sıvayan Elmalı, Sandaviç Kralı isimli markasını kurdu. Gaziemir, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde şubeleri bulunan Elmalı, ürünlerinde katkı maddesi kullanmadığı için talebin çok fazla olduğunu, yurt dışından bayilik için görüşmeler yaptığını söyledi.
"EŞİMİN AŞERMESİ SAYESİNDE BEN DE HAMBURGERCİ OLDUM"
Eşinin aşermesi üzerine giriştiği işte yakaladığı başarıyı anlatan Elmalı, şöyle konuştu:
"Eşim 7 aylık hamileyken canı hamburger çekti. Katkısız yiyecekleri piyasada bulmak çok mümkün olmuyor. Aşerince ‘ben sana katkısız hamburger yaparım’ dedim. Zaten bir süre önce küçük bir büfede çalışmıştım. Hamburgerim eşim tarafından çok beğenilince kendi dükkanımı açmaya karar verdim. Şimdi üç tane şubemiz var. Yurt dışından özellikle hamburger ve sandviç yapma videolarımıza ilgi büyük. Eşimin aşermesi sayesinde ben de hamburgerci oldum. Bizim ekmeklerimiz katkısız ve bize özel yapılıyor. Köftemiz, evde yapılan anne köftesinden farklı değil. Baharat ve tuzdan başka bir madde koymuyoruz. Biz hamburgeri Türkleştirdik. Türk damak tadına uygun ve katkısız hamburger yapıyoruz."
AMERİKA VE KATAR'DAN BAYİLİK İÇİN GÖRÜŞME YAPIYOR
Toplamda 40 çeşit ürünü bulunduğunu belirten Elmalı, bunlardan 18’nin hamburger 12’sinin sandviç olduğunu dile getirerek, “Arap ülkelerinden bayilik için gelip görüşüyorlar. Amerika ve Katar’dan bayilik için görüşmeler devam ediyor. Hamburgerlerimizi yemeye ünlüler de geliyor. Hamburger yapma videolarımız sosyal medya aracılığı ile dünyanın her yerinde tıklanıyor” diye konuştu.
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