Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Tiyatro Grubu'nun 1 metre 37 santimetre boyundaki "Meraklı"sı Necip Kiriz, 4 yıldır evli olduğu 1 metre 20 santimetre boyundaki eşi Güler Kiriz'e 1,5 metrelik şiir yazdı.

AA'nın haberine göre Sevgililer Günü dolayısıyla 5 dosya kağıdına aktardığı 29 kıtalık şiirle eşine sürpriz yapan Kiriz, her 14 Şubat'ta "boyundan büyük" sürprizler yapmaya çalıştığını belirtiyor.

Evli geçirdikleri 4 yılı "dün gibi" diye dile getiren 38 yaşındaki Necip Kiriz, eşi Güler Kiriz'in şiiri çok sevmesinden ilham alarak böyle bir sürprizi planladığını söyledi.

Kiriz, 4 yıl önce Kıbrıs'ta tanıştığı eşiyle mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirterek, "Ona olan sevgim gün geçtikçe büyüyor. Her 14 Şubat'ta boyumuzdan büyük sürprizler yapmaya çalışıyorum. İçimde biriktirdiğim cümlelerim vardı. Bu yıl da böyle bir hediye ile karşısına çıkmak istedim." diye konuştu.

"O BENİM PAMUK PRENSESİM"

Eşi Güler Kiriz'in kendisine hayattaki en büyük hediye olduğunu vurgulayan Kiriz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca tiyatroculuk yaptım. Oyunlarda hep 'meraklı cüce' karakterini canlandırdım. Güler ile bizim hikayemizde ben prensim, o benim Pamuk Prensesim. Bu şiir için 10 gündür uğraşıyorum. Boyumdan uzun şiir yazmak zormuş. Birkaç denemeden sonra şiirimi tamamladım. Sonunda bizi anlatan 1,5 metrelik şiirimiz oldu. Eşime karşı duygularımı anlatmaya kelimeler yetmez. Biz çift olarak hayatın tadını çıkartmaya çalışan, birlikteyken çok mutlu olan insanlarız. Güler'in hayatımda olmasından dolayı çok şanslıyım."

"HABERİM YOKTU, ÇOK ŞAŞIRDIM"

Sevgililer Günü'nde aldığı hediyeden dolayı mutluluğunu aktaran 34 yaşındaki Güler Kiriz de eşinin böyle bir sürpriz yapacağından haberinin olmadığını belirterek, "Gizli gizli yapmış. Benim haberim yoktu, çok şaşırdım, çok teşekkür ederim. Biz ilk evlendiğimiz günden bu yana 'evlendik' demedik. Önce sevgili, sonra nişanlı gibi zaman geçirdik. Daha yeni yeni 'evliyiz' diyoruz. Zamanı kaliteli ve güzel yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Necip Kiriz'in eşine yazdığı şiirin bir kısmı şöyle:

"Kısa boylu bir hayatın, omuzlarına yaklaşıyordu bizim ömrümüz

Birbirimizi severken bile aşkın büyüklüğünü

Muhabbetin uzunluğunu ölçtük

Kırmızıyı da aynı gördük hem, gökyüzünün maviliğini de

Hiç küçük düşünmedik, yarına dair umutlarımız

Bugüne dair duygularımızı paylaştık

'Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım' diyen şairi dinledik

Her günü yeni başlamış gibi, her tebessümü ilkmiş gibi gördük.

Issız bir adaya düşsem, yanıma alacağım üç şeyin üçü de sevgimiz..."

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