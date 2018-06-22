Muğla’da eşini evi kilitleyip bahçedeki kafeteryasını ateşe veren Mustafa Gazi K. (56), çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yıllık eşi tarafından eve kilitlenerek yakılmaya çalışılan Sibel İşler (50), eşinin kendisine zarar vereceğinden korktuğunu belirterek, “Benim can güvenliğim yok, hiçbir korumam yok. Bu adam kesin yine gelir. Daha önceki olayları da meydanda. Nasıl serbest kalıyor anlamıyorum. Jandarma olay yerine gelene kadar bu adam bana neler yapar. Ben koruma ve can güvenliği istiyorum. Bir kadın cinayeti daha yaşanması mı isteniyor. Evimde savunmasız, adeta ölümü bekliyorum” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre Sibel İşler, eşi Mustafa Gazi K’.nın daha önce kendisini tehdit etmesi üzerine jandarmaya şikayet ettiğini ve 3 ay uzaklaştırma cezasına çarptırıldığını belirterek, “Verilen cezaya öfkelenip elinde benzin bidonuyla geldi. Beni kilitleyip, benzinle bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi. Elindeki bidonla eve yöneldiği sırada komşuların fark edip bağrışması üzerine kaçtı. Komşular olmasa beni de yakacaktı. Alevleri söndürmeyelim diye hortumları bağlamış, suyu kapatmış” dedi.