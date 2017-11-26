Eşi tarafından yüzünden bıçaklanırken, 11 yaşındaki kızı, 'Baba Allah aşkına yapma' diye yalvarmış

Konya'da, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Rukiye T.'yi (30) yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı attığı iddasıyla gözaltına alınan Musa T.'nin (35). çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına tepkiler sürüyor.
Öte yandan Rukiye T.'nin ifadesinde eşi tarafından saldırıya uğrarken, 11 yaşındaki kızının engellemeye çalıştığını belirterek, ''Kanepede otururken yumruk ve tekmelerle bana saldırdı. Yerden kalkamadım. Üzerime çıkıp maket bıçağıyla yüzüme vurmaya başladı. Boğazıma vuracağı sırada kızım, 'Baba Allah aşkına yapma' dedi. Ondan sonra beni bırakıp kızımı da evden alıp gitti" dediği ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, olay, geçen 20 Kasım Pazartesi günü tek katlı müstakil evde meydana geldi. Musa T., kendisini aldattığını öne sürerek, 4 çocuğunun annesi Rukiye T, ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Musa T., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı işareti çizdikten sonra bir çocuğunu yanına alıp evden ayrıldı.
Komşularının çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye T. tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Rukiye T. taburcu edildi. Rukiye T.'nin hastaneden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladığı ifade edildi.
SERBEST KALDI
Musa T., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde olayın 'namus meselesi' olduğunu öne süren Musa T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
"SONUNDA ÖZGÜRÜM, ŞÜKÜRLER OLSUN"
Musa T.'nin serbest kalmasının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, 'Sonunda özgürüm. Allah'ım her şeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun' yazısını paylaştığı görüldü.
Musa T., mahkemede verdiği ifadesinde, ''Emniyet'teki savunmam doğrudur. Eşimin beni aldattığını öğrendim. Yanına gidip bunu bana neden yaptığını sordum. O da kabul etti. Ben de bunun üzerine onu yaraladım. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Olay anında çocuğum da yanımdaydı. Olay nedeniyle pişmanım" diyerek kendisini savundu.
TEPKİLER DİNMİYOR
Tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayan Musa T.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ve ardından sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımına ise tepkiler sürüyor. Birçok kişi sosyal medyadan buna ilişkin tepkilerini dile getirirken, Konya Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Kadın Hakları Merkezi eski Başkanı avukat Süheyla Şahin, olayın içerisinde haksız tahrik de olsa yine de böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirtmiş, "Bu durum her ne olursa olsun hafifletici sebep olamaz. Hukukta da bu kabul edilemez" demişti.
KIZININ YANINDA BIÇAKLAMIŞ
Kızının yanında eşi tarafından bıçakladığını söylediği öğrenilen Rukiye T. ise verdiği ifadesinde şunları söyledi:
"Musa 14 yıllık resmi nikahlı eşim. Uzun zamandır problemler yaşıyoruz. Olaydan iki gün önce kızlarımı da alıp evden ayrıldı. O gün saat 10.00 sıralarında okula giden çocuğumun öğretmenleriyle görüşmek üzere evden çıkacağım sırada eşim geldi. Yanında 11 yaşındaki kızım S. vardı. Tartışmaya başladık. Salonda kanepede otururken yumruk ve tekmelerle bana vurmaya başladı. Bir süre yerden kalkamadım. Daha sonra üzerime çıkıp maket bıçağıyla yüzüme vurmaya başladı. Boğazıma vuracağı sırada kızım S., 'Baba Allah aşkına yapma' diye çığlık attı. Bunun üzerine Musa kızım S.'yi de yanına alarak evden ayrıldı" dedi.
Eşinden şikayetçi olduğunu da ifade eden Rukiye T.'ye koruma tedbir kararı verildiği belirtildi.
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